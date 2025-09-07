\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646\u0634\u0627\u0647\u060c \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0648\u0632\u0646 \u06f6\u06f5 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645 \u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u0645\u062f\u0627\u0644 \u0637\u0644\u0627 \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u062e\u0648\u062f \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\u0633\u0628\u062d\u0627\u0646 \u0645\u0631\u0627\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0648\u0632\u0646 \u06f7\u06f0 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645 \u0648 \u0639\u0644\u06cc\u0631\u0636\u0627 \u0634\u0631\u0641\u0648\u0646\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0648\u0632\u0646 \u06f7\u06f4 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0633\u062a\u0646\u062f \u0645\u0642\u0627\u0645 \u0633\u0648\u0645 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u062e\u0648\u062f \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u0622\u0632\u0627\u062f \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06f3\u06f1 \u062a\u06cc\u0645 \u0628\u0647 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0627\u0645\u0633\u0631 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.