در ۱۰ سال گذشته، به طور میانگین سالانه حدود ۲۰۰ وقف جدید در خراسان رضوی به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با بیان اینکه در یک سال گذشته، سرمایه گذاریهای متعددی در حوزه موقوفات انجام شده است، گفت: یکی از برجستهترین اقدامات، حمایت از فعالیتهای شرکتهای دانش بنیان بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین محمد احمدزاده افزود: در این راستا ۲۵ درصد از منابع صندوق پژوهش و فناوری بانک مرکزی با مشارکت واقفین خراسان رضوی تامین شده است؛ به عبارتی اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان برای حمایت از طرحهای دانش بنیان سرمایه گذاری شده است.
به گفته او، اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در حوزههای مختلف مانند طرحهای مذهبی، اجتماعی، مسکونی، کشاورزی، تجاری، شیلات و پایدارسازی منابع آب، وقفهای بسیاری را جذب کرده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی یادآور شد: به طور خاص در سال گذشته، ۲۲ استخر ذخیره منابع آب با ظرفیت ۶۴۷ هزار متر مکعب و سه و نیم مگاوات نیروگاه خورشیدی، از منابع وقف ایجاد شده است.
حجت الاسلام والمسلمین احمدزاده در ادامه اعلام کرد: نمایشگاه وقف با محوریت دستاوردها و خدمات وقف در حوزههای مختلف، به مناسبت هفته وقف از ۱۸ شهریور، همزمان با شب میلاد پیامبر اکرم (ص) برپا میشود.