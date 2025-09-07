خانواده مقتول با پیوستن به پویش «به عشق حسین (ع)»، به قاتل فرصت زندگی بخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دادگستری استان مرکزی اعلام کرد: سازش میان مسلمانان، بالاترین صدقه و احسان است و پیامبر فرمودند: هیچ صدقه‌ای بالاتر از احسان و سازش در بین امت مسلمان وجود ندارد.

امروز بسیار خرسند هستیم که خانواده و اولیای دم، اجرای حکم قصاص را که حق طبیعی و شرعی است، بخشیده و به گذشتن از جان قاتل، رضایت دادند.

اگر کرامت و بزرگواری خانواده مقتول وجود نداشت، الان جای این فرد بر روی کره خاکی نبود؛ به سهم خود از کرامت و بزرگرواری اولیای دم که این حکم را معطل کردند و امروز، این صحنه زیبا به وجود آوردند، بسیار سپاسگزار هستیم.

این خانواده با وجود اینکه داغ دل دیده‌اند، اما متوجه شدند که ممکن است این خطا به جهت یک لغزش باشد که شیطان در قالب یک انسان بر فرد غلبه می‌کند و یک عمر پشیمانی به بار می‌آورد.

گذشت از قصاص یک فرد به مانند این است که حق زندگی مجدد به همه‌ی مردم عالم داده شده است.

خادمان آستان مقدس امام رضا (ع) نیز در این جلسه حضو پیدا کردند.