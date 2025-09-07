دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با حضور در منزل شهید دکتر محمد مهدی طهرانچی، با خانواده این دانشمند برجسته و شهید هسته‌ای کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار که در فضایی صمیمی برگزار شد، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، ترور ناجوانمردانه دانشمندان ایرانی توسط رژیم صهیونیستی را نشانه استیصال و درماندگی دشمنان در برابر پیشرفت‌های علمی کشور دانست و آن را به شدت محکوم کرد.

خسروپناه در این دیدار با اشاره به ابعاد شخصیتی برجسته شهید طهرانچی، ایشان را فردی با جامعیت کم‌نظیر توصیف کرد و اظهار داشت: شهید عزیز ما شخصیتی چندوجهی و الگویی کامل برای جامعه علمی و مدیریتی کشور بود. برخی اهل علم هستند اما اهل فکر نیستند، برخی اهل فکر و معنا هستند اما انقلابی و مدیر نیستند؛ اما این شهید بزرگوار همه این ویژگی‌ها را توأمان در خود جمع کرده بود.

وی در تبیین ویژگی‌های این شهید گفت: یکی از خصوصیات بارز ایشان، دانش عمیق و تخصص در حوزه فیزیک هسته‌ای بود که این علم را متفکرانه و با فهمی دقیق درک کرده بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: دغدغه اصلی ایشان، تبدیل دانش به صنعت و محصول برای رفع نیازهای کشور بود و صرفاً به علم برای علم اعتقاد نداشت. او با فرآیندهای این مسیر به خوبی آشنا بود و در آن نقشی کلیدی ایفا می‌کرد.

خسروپناه، عقلانیت و پیوند دانش با حکمت و فلسفه را از دیگر وجوه ممتاز شخصیت شهید طهرانچی برشمرد و خاطرنشان کرد: این شهید بزرگوار تلاش می‌کرد میان دانش فیزیک و حکمت پیوند برقرار کند و مباحث عمیق فلسفی را با فیزیک مدرن ترکیب می‌نمود.

وی همچنین به صفا، حالات عرفانی و منش اخلاقی آن شهید اشاره کرد و گفت: متانت، صبر، تواضع و خلق نیکو از ویژگی‌های اخلاقی برجسته ایشان بود که از یک شخصیت وارسته نشأت می‌گرفت.

در پایان این دیدار، استاد خسروپناه بار دیگر بر لزوم ادامه راه شهدای علم و فناوری تأکید کرد و گفت: خون این شهیدان، حرکت پرشتاب علمی کشور را تضمین خواهد کرد و دانش‌آموختگان مکتب آن‌ها، این مسیر را با قدرت و صلابت ادامه خواهند داد.