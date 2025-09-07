بیشترین صادرات خراسان شمالی به کشور‌های، هند، عمان، ترکمنستان و عراق انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ معاون استاندار، در نشست کارگروه توسعه صادرات خراسان شمالی گفت: در کنار اوره و محصولات پتروشیمی و سیمان، صادرات زعفران هم در دستور کار قرار گرفته است.

محمود رضا معموری گفت: بیشترین صادرات استان به کشور‌های همسایه، هند، عمان، ترکمنستان و عراق انجام می‌شود.

وی اهمیت مسائل اقتصادی در اولویت گذاری توسعه استان را مورد تأکید قرار داده و بر نقش صادرات به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی استان تاکید کرد.