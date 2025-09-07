در آستانه بازگشایی مدارس ۴ مدرسه جدید با ۲۰ کلاس درس به فضا‌های آموزشی شهرستان مراغه اضافه شد.

اضافه شدن ۴ مدرسه جدید به فضا‌های آموزشی مراغه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،امین امینیان فرماندار مراغه در جلسه نهضت مدرسه سازی گفت:به همت خیران در قالب نهضت نوسازی مدارس ۱۴ طرح دیگر در قالب نهضت مدرسه سازی با بیش از ۶۱ کلاس درس در حال ساخت است.

امینیان گفت: تا پایان سال نیز شش مدرسه دیگر در روستا‌ها و شهر مراغه با ۲۵ کلاس درس به بهره برداری خواهد رسید.

فرماندار مراغه با بیان اینکه ۵۰ درصد از ۴۶۰ مدرسه مراغه نیاز به تخریب و بازسازی دارد خواستار مشارکت خیران در امر مدرسه سازی شد.

امینیان از اداره اوقاف خواست با آموزش و پرورش برای تخریب و نوسازی مدارس مشارکت کنند.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده امام جمعه مراغه نیز در این جلسه از اداره اوقاف خواست با آموزش و پرورش برای نوسازی مدارس فرسوده موقوفه همکاری کنند.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده افزود:با نوسازی مدارس موقوفه فرسوده دانش آموزان در فضای شاداب تحصیل خواهند کرد.

وی با قدردانی از اهتمام خیران برای نوسازی مدارس افزود: خیران با سرمایه گذاری در مدرسه سازی برای آینده کشور و تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین سرمایه گذاری می‌کنند.

وی اضافه کرد:نوسازی مدارس فرسوده و ایجاد فضای مناسب برای تعلیم و تربیت باید در اولویت برنامه‌های دولتمردان قرار گیرد.