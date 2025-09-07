مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: سه مزرعه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز در این شهرستان با حکم دستگاه قضایی و تلاش پلیس امنیت اقتصادی شناسایی و ضمن جمع‌آوری، ۶۰ میلیارد ریال جریمه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد فراتی اظهار داشت: بر اساس نظر کارشناسی فنی مشترکین، میزان سرقت و خسارت انرژی وارد شده به شبکه برق ناشی از استفاده غیرمجاز این مزارع، ۶۰ میلیارد ریال برآورد و مالکان آنها به پرداخت جریمه محکوم شدند.

وی افزود: استفاده غیرمجاز از برق علاوه بر خسارت مالی و سرقت انرژی موجب نوسان ولتاژ، آسیب به تجهیزات شبکه و قطعی برق مشترکان می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز همچنین با اشاره به اطلاعیه این شرکت یادآور شد: طبق مواد ۶۸۸، ۶۷۶ و ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی و ماده یک لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات برق، هرگونه استفاده غیرمجاز از برق، تخریب یا دستکاری در کنتور و تاسیسات شبکه می‌تواند مشمول مجازات از ۶۱ روز تا ۱۰ سال حبس، قطع موقت انشعاب و جریمه نقدی معادل ۲ برابر بهای برق مصرفی شود.