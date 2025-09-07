نشست هم افزایی دستگاه‌های اجرایی با حضور صابر جباری رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت و درمان و اعضای ستاد جوانی جمعیت در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،نشست هم افزایی دستگاه‌های اجرایی با حضور صابر جباری رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت و درمان و اعضای ستاد جوانی جمعیت در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

صابر جباری در این نشست از کنترل شیب نزولی جمعیت در کشور خبر داد.

وی با تاکید بر هم افزایی دستگاه‌های مختلف حمایت‌های وزارت بهداشت را مستمر دانست.