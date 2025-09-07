به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در آزمون سراسری امسال در شهرستان کبودراهنگ بیش از ۱۱۲۳ دانش آموز دختر و پسر شرکت کرده بودند که حدود ۷۰۰ دانش آموز مجاز به انتخاب رشته شده‌اند.

مهدی یاسین از روستای داقداق آباد توانسته با کسب رتبه ۵۶ در رشته علوم انسانی بهترین رتبه را در شهرستان کسب کند.

این دانش آموز روستایی هم درس می خواند و هم کمک حال خانواده است. پدر و مادر از کمک‌ها و حسن اخلاقش تعریف می کنند.

امسال در آزمون سراسری در شهرستان کبودراهنگ ۱۱۲۳ دانش آموز شرکت کرده‌اند که از این تعداد ۶۵۵ نفر دانش آموز دختر و ۴۶۸ نفر دانش اموز پسر بود که حدود ۷۰۰ نفر مجاز به انتخاب رشته شده‌اند.

مهدی می گوید: با کمترین امکانات و تلاش شبانه روزی با این موفقیت دست یافته است و از سال دهم متوسطه برای آزمون برنامه ریزی کرده و در سال دوازدهم روزانه حدود ۱۲ ساعت کتب درسی خود را مطالعه کرده و در دانشگاه به رشته حقوق علاقمند است و پس از فارغ‌التحصیلی به شهر و روستای خود خدمت خواهد کرد.

همچنین توصیه‌ای به هم سن سالهایش داشت که با برنامه ریزی و مطالعه کتب درسی در آزمون سراسری موفق خواهند شد و با شکست ناامید نشوند و برلی موفقیت تلاش بیشتری کنند.

در شهرستان کبودراهنگ بیش از ۷۰ درصد از دانش آموزان شرکت کننده در آزمون سراسری موفق به انتخاب رشته در دانشگاه‌های دولتی شده‌اند.