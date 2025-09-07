رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد: سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ با روش ثبت‌مبنا و به شیوه‌های مرسوم گذشته اجرا نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دویست‌و بیستمین نشست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با محوریت بررسی داده‌های آماری ثبت‌مبنا برگزار شد.

در این نشست غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، با تأکید بر اهمیت تغییر رویکرد در نظام آماری کشور گفت: سرشماری سال ۱۴۰۵ به صورت ثبت‌مبنا انجام خواهد شد که این تحول به تحکیم و انسجام نظام آماری کمک می‌کند.

همچنین فریبا سادات بنی‌هاشمی، معاون طرح‌های آماری مرکز آمار، مزایا و چالش‌های این روش را تشریح کرد و افزود: هزینه‌های این روش در مقایسه با دقت و پوشش کامل آن بسیار ناچیز است، اما تحقق این هدف نیازمند زیرساخت‌های قانونی و تدوین استاندارد‌های داده است.

زهرا رضایی، رئیس انجمن آمار ایران نیز در این نشست با اشاره به نقش فناوری‌های نوین تأکید کرد: برای موفقیت در اجرای نظام ثبت‌مبنا باید از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و علم روز بهره برد.