استاندار خراسان شمالی گفت: در پیگیری مصوبات سفر‌های مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور به استان، تاکنون ۳ هزار میلیارد تومان منابع مالی وارد استان شده و به‌زودی آثار آن برای مردم نمایان می‌شود.

جذب ۳ هزار میلیارد تومان از منابع سفر دولت و رهبری به خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ بهمن نوری در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت: خراسان شمالی استانی جوان است که برای رسیدن به خوداتکایی و بالندگی نیازمند مراقبت ویژه و همراهی همه اقشار است.

وی افزود: مسئولان موظفند برای توسعه استان در همه زمینه‌ها تلاش کنند.

به گفته نوری، توسعه یک بخش به معنای توسعه کل استان است و نگاه جزیره‌ای و رقابتی میان شهرستان‌ها ضد توسعه خواهد بود.

نوری گفت: از حل مشکل راه‌ها و راه‌اندازی خط پروازی دائمی تا رونق کسب‌وکار و افزایش سهم تولید ناخالص داخلی تلاش می‌کنیم.

استاندار خراسان شمالی همچنین با اشاره به خاموشی‌های استان گفت: تلاش داریم تا پایان سال سهم تولید برق استان به ۱۸۰ مگاوات برسد و با بهره‌گیری از انرژی خورشیدی، برق مصرفی خراسان شمالی تأمین شود.