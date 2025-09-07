پخش زنده
تیم شاهرود قهرمانِ ششمین دوره مسابقات فوتسال ناشنوایان شمال شرق ایران شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این مسابقات باحضور ۹ تیم از استانهای سمنان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و جنوبی و گلستان و سیستان و بلوچستان، در سالن شهید اکبری شاهرود برگزار شد.
در روز پایانی تیمهای شاهرود و سبزوار با غلبه بر حریفان خود، به بازی فینال راه یافتند و تیم شاهرود با نتیجهی ۴ بر ۳ به پیروزی رسید و قهرمان شد.
نفرات برگزیده این رقابت ها به تیم ملی فوتسال ناشنوایان جمهوری اسلامی معرفی می شوند تا در مسابقات المپیک ژاپن حضور یابند.