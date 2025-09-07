رئیس اورژانس گفت: با اعلام برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با کامیون در شهر میلاجرد به اورژانس ۱۱۵ و مصدومیت شدید دو نوجوان ۱۰ و ۱۲ ساله در این حادثه، کارشناسان اورژانس ۱۱۵ در کمترین زمان ممکن به محل اعزام شدند.

ایران نژاد افزود: بدلیل شدت جراحات وارده، برای مصدومین پس از انتقال به درمانگاه میلاجرد و انجام اقدامات پیشرفته درمانی تقاضای اعزام بالگرد شد که هر دو مصدوم توسط اورژانس هوایی به بیمارستان ولیعصر (عج) اراک منتقل شدند.

متأسفانه یکی از مصدومین این حادثه که نوجوانی ۱۰ ساله بود، با وجود تلاش‌های فراوان کادر درمان و اعزام هوایی به مرکز استان، جان خود را از دست داد.