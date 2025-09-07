پخش زنده
امروز: -
شهرستان تکاب با اجرای ۱۴۳ عنوان برنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی، اقتصادی، عمرانی و تفریحی به استقبال هفته دفاع مقدس خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب در جلسه تبیین برنامههای هفته دفاع مقدس گفت: شهرستان تکاب با اجرای ۱۴۳ عنوان برنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی، اقتصادی، عمرانی و تفریحی به استقبال هفته دفاع مقدس خواهد رفت.
کرامتی افزود: اجرای طرحهای عمرانی، ویزیت رایگان، دیدار با خانوادههای معظم شهدا، برگزاری یادواره شهدای شهرستان، گردهمایی ایثارگران و رزمندگان دوران دفاع مقدس، اجرای برنامههای فرهنگی، هنری و ورزشی، و دهها برنامه دیگر در طول هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد.
محمد نیکنام فرماندار تکاب نیز گفت: رشادت و از جان گذشتگی خصلت رزمندگان دفاع مقدس بود.
فرماندار تکاب افزود: نسل جوان دوران دفاع مقدس میدان داران جنگ تحمیلی و درهم شکننده صفوف اقتدار دشمن در میادین نبرد بودند
وی گفت: عزت و اقتدار ایرانی در کنار ایمان والای آنان در طول ۸ سال دفاع مقدس سلاح مردم کشورمان بود که در مقابل دنیای زر و زور و تزویر دشمنان جهانی این انقلاب ایستادگی کرده و به پیروزی رسید.
حجت الاسلام کوهی امام جمعه تکاب گفت: نیت خالص، عزم راسخ و ایمان قوی سه شاخصه رزمندگان دوران دفاع مقدس بود که با اتکاء به قدرت الهی انان را سربلند عرصههای دفاع مقدس ۸ ساله کرد.
امام جمعه تکاب افزود: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه صهیونیستی آمریکایی علیه ایران اسلامی نیز غیرت ایرانی و انسجام ملی دسیسه دشمنان صهیونی آمریکایی را که با شعار تسلیم پذیری ملت ایران وارد عمل شده بودند درهم شکست و خنثی کرد.
در پایان مدیران ادارات و دستگاههای دولتی بر هرچه باشکوهتر برگزار شدن برنامههای هفته دفاع مقدس تأکید نموده و افزودند: برای اجرای هرچه بهتر برنامهها در شهرستان آمادگی کامل دارند.