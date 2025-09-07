تنظیم بازار نباید به جلسات تشریفاتی محدود شود
استاندار البرز گفت: تنظیم بازار نباید به جلسات تشریفاتی محدود شود؛ اقدام عملی لازم است همچنین نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا باید در سطح استان گسترده و هدفمند برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، استاندار البرز در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با انتقاد از رویکردهای صرفاً گزارشی تأکید کرد: تنظیم بازار نباید به برگزاری جلسات و ارائه گزارش محدود شود، بلکه باید به اقدام عملی و اثرگذار در کنترل قیمتها و حمایت از تولیدکنندگان منجر شود.
مجتبی عبداللهی در این نشست که روز یکشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با اشاره به مشکلات دامداران و تولیدکنندگان گوشت قرمز، گفت: وقتی استان ظرفیت تولید دارد، چرا نباید گوشت قرمز تولید داخل بهطور مستقیم وارد بازار شود؟ این کار هم به سود دامدار است و هم به نفع مصرفکننده. نباید اجازه دهیم واسطهها و دلالان بازار را کنترل کنند.
استاندار البرز ادامه داد: جلسات ستاد تنظیم بازار باید به صورت منظم و هفتگی برگزار شود تا پیش از بروز بحرانهای قیمتی، راهکارهای لازم اتخاذ شود. به عنوان مثال وقتی احساس میکنیم قیمت گوشت، مرغ یا تخممرغ در حال افزایش است، باید بلافاصله اتحادیهها و تولیدکنندگان مربوطه را دعوت کنیم و برای رفع مشکلات تصمیمگیری کنیم.
وی با بیان اینکه افزایش قیمتها همواره توجیهپذیر نیست، افزود: نباید هر گرانی را به افزایش نرخ دلار مرتبط بدانیم. بسیاری از تولیدات داخلی وابستگی مستقیمی به ارز ندارند، بنابراین نباید پذیرفت که با افزایش دلار، همه کالاهای داخلی هم گران شوند. این نگاه نادرست است و باید با آن مقابله شود.
استاندار البرز خاطرنشان کرد: وظیفه ما در استان این است که بازار را بهطور واقعی مدیریت کنیم. هنرمندی ما زمانی است که در شرایط سخت، قیمتها کنترل و کالا به وفور در دسترس مردم قرار گیرد. جلسات تنها زمانی ارزشمند است که خروجی ملموس داشته باشد و مردم اثر آن را در سفرههای خود ببینند.
وی تأکید کرد: از معاونت اقتصادی و دستگاههای مسئول انتظار دارم جلسات ستاد تنظیم بازار را هدفمند برگزار کنند و مسائل را دستهبندی کرده، با حضور عوامل اثرگذار و اتحادیهها راهکارهای عملی ارائه دهند. مردم انتظار اقدام دارند، نه صرفاً برگزاری جلسه و ارائه گزارش.
استاندار البرز با تاکید بر عرضه مستقیم کالا در شهرستانهای استان، گفت: برگزاری چند نمایشگاه محدود پاسخگوی جمعیت کلانشهر کرج و استان نیست. باید با همافزایی و همکاری دستگاهها در نقاط مختلف استان نمایشگاههای متعدد و اثرگذار برپا شود.
وی با اشاره به آغاز برخی از نمایشگاهها در باغستان و کرج اظهار کرد: هدف ما این است که نمایشگاهها بهصورت گسترده و در بازههای زمانی مناسب برگزار شود تا هم تولیدکنندگان امکان عرضه مستقیم محصولات خود را داشته باشند و هم مردم از تخفیفها و قیمتهای عادلانه بهرهمند شوند.
استاندار البرز در پایان خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم محدودیتهای اجرایی یا بیتوجهیها مانع از برگزاری نمایشگاههای پرمخاطب شود. حضور گسترده مردم و استقبال آنان نشان میدهد که این اقدام یک مطالبه عمومی است و دستگاههای اجرایی باید با جدیت برای تحقق آن تلاش کنند