رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشتافزار تهران گفت: حدود ۶۰ درصد از محصولات نوشتافزاری مورد نیاز مصرفکنندگان، بهویژه دانشآموزان و دانشجویان، از تولیدات داخلی تأمین میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محسن گلستانی با اشاره به تأمین ۶۰ درصد محصولات نوشتافزاری از تولیدات داخلی؛ افزود: ۴۰ درصد باقیمانده نیز عمدتاً شامل اقلامی است که الزاماً در حوزه تحصیلی مصرف زیادی ندارند که از طریق واردات عرضه میشوند.
گلستانی در خصوص کیفیت تولیدات داخلی، گفت: برخی تولیدات داخلی به قدری پیشرفت کردهاند که با کالاهای خارجی اشتباه گرفته میشوند، اما همچنان محصولاتی با کیفیت پایین نیز وجود دارد. تلاش ما تقویت تولیدکنندگان بزرگ و شناسنامهدار برای عرضه محصولات باکیفیت به مردم است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشتافزار تهران؛ قطعی برق کارخانهها و تأخیر در تخصیص ارز را دو چالش اساسی تولیدکنندگان عنوان کرد و افزود: قطعی برق در تابستان امسال حجم تولید را کاهش داده و دریافت نکردن بهموقع ارز نیز مانع واردات مواد اولیه شده است.
وی همچنین به مشکل قاچاق کالا در بازار نوشتافزار اشاره کرد و گفت: مسیر واردات قانونی بسیار پیچیده و زمانبر شده است.در مقابل، کالای قاچاق به راحتی وارد بازار میشود. تا زمانی که مسیر واردات قانونی هموار نشود و حمایت کافی از تولیدکنندگان و واردکنندگان رسمی صورت نگیرد، مقابله کامل با قاچاق ممکن نخواهد بود.