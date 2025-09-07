به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی، نشان دهنده وزش باد متوسط همراه با تندباد‌های لحظه‌ای طی امروز در مناطق غربی، جنوب غربی و بخش‌هایی از مرکز و طی فردا در مناطق شرقی می‌باشد. همچنین برخاستن گرد و خاک موقتی در این مناطق در ساعات بعد از ظهر دور از انتظار نیست.

محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه تا پایان هفته روند جزئی دما پیش بینی می‌شود، ادامه داد: از روز چهارشنبه جریانات جنوبی در سواحل و نیمه شرقی استان سبب افزایش رطوبت خواهد شد. از اواسط امروز تا اواخر وقت فردا شمال خلیج فارس مواج است.

در شبانه روز گذشته بستان با دمای ۴۷.۶ و ایذه با دمای ۱۸.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند. در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۶.۴ و ۲۷.۱ درجه سانتیگراد ثبت شده است.