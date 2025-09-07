مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: هفت هزار و ۳۴ فقره پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات استان از ابتدای امسال تا کنون تشکیل شده که ۶ هزار و ۸۲۳ فقره معادل ۹۶درصد آن رسیدگی و مختومه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی طیبی با اشاره به رسیدگی انجام شده در بخش‌های مختلف بیان کرد: همچنین یکهزار و ۹۵۷ پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز و ۵۶۰ پرونده در حوزه بهداشتی، دارو و درمان در مدت یاد شده رسیدگی شده است.

وی گفت: درج نکردن قیمت، گرانفروشی، حمل کالای قاچاق، ارایه نکردن فاکتور، کم فروشی و رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی و تقلب به ترتیب فراوانی تخلفات در استان است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان بیان کرد: بر اساس مصوبه سران قوا به تعزیرات حکومتی تفویض اختیار شده که برای برخورد قاطع با تخلف از ظرفیت پنج برابری جریمه و نصب تابلو تخلف و یا پلمب استفاده شود.

وی گفت: در راستای نظارت هر چه بیشتر و بهتر با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی ۴۲۸ اکیپ گشت مشترک در استان تشکیل شده است که تا کنون ۲ هزار و ۲۲ بازرسی از واحد‌های صنفی انجام دادند و در همین راستا ۷۳۷ پرونده تخلف تشکیل شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان با اشاره به آغاز طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس استان بیان کرد: در قالب این طرح بازرسی از لوازم و اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان انجام می‌شود و دستورالعمل اجرای این طرح به دستگاه‌های متولی برای همکاری در این بازرسی ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه نظارت بر سرویس مدارس نیز توسط این دستگاه انجام می‌شود ادامه داد: در صورتی که اولیای دانش‌آموزان در هزینه دریافتی سرویس مدارس تخلفی را مشاهده کردند شکایت خود را در این خصوص ثبت کنند.

طیبی با بیان اینکه سامانه‌های ۱۲۴ سازمان صمت و ۱۳۴ تعزیرات حکومتی مربوط به ثبت شکایت تخلفات است افزود: اگر سرویس مدرسه بالاتر از نرخ تعیین شده باشد تخلف محسوب شده و قابل پیگیری است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان در ادامه با اشاره به نظارت بر عرضه لوازم التحریر گفت: طبق قانون، خرده فروشان تا ۱۵ درصد مجاز به دریافت سود بر روی کالا‌ها هستند و مازاد بر آن تخلف محسوب می‌شود، مردم در صورت مشاهده تخلف در فروش و عرضه لوازم التحریر می‌توانند شکایت خود را در این خصوص از طریق سامانه‌های مذکور اعلام کنند.