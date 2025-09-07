به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ از ۳۰ مرداد تا ۹ شهریور با حضور ۲۴ تیم در شهر ژیانگمن چین پیگیری شد و با قهرمانی تیم جوانان ایران با ۹ برد متوالی به پایان رسید تا جوانان کشورمان سومین قهرمانی خود در دنیا را جشن بگیرند.

سردار رحمان علیدوست، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا درباره قهرمانی تیم جوانان والیبال ایران، گفت: کسب مقام قهرمانی والیبالیست‌های جوان کشور در مسابقات قهرمانی جهان مایه غرور ملت شریف ایران است، این مدال آوران سرافراز در صورتیکه در سن مشمولیت باشند، طبق ضوابط و مقررات مربوط به سرباز قهرمان می‌توانند از معافیت سربازی بهره‌مند شوند.

قهرمانان بازی‌های المپیک شامل نفرات اول تا سوم و قهرمانان اول تا سوم مسابقات قهرمانی جهان و نفرات اول تا سوم بازی‌های آسیایی در رشته‌های تحت پوشش کمیته بین المللی المپیک و مقام‌های اول تا سوم مسابقات جهانی فوتبال، بسکتبال و والیبال با معرفی وزارت ورزش و جوانان با موافقت ستادکل نیرو‌های مسلح پس از گذراندن دوره آموزش نظامی در نیرو‌های مسلح از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند.