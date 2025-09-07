رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی از محکومیت دو نفر از متهمان اختلاس و پولشویی در اداره کل منابع طبیعی استان خبر داد و گفت: این افراد هرکدام به ۲۰ سال حبس محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم قطعی مجرمین اختلاس کننده از اداره منابع طبیعی آذربایجان غربی خبر داد.

عتباتی گفت: با گزارش مدیرکل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به محض اطلاع از وقوع بزه اختلاس و پولشویی به میزان بالغ بر هزار میلیارد ریال در اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی تعقیب متهمین و رسیدگی را آغاز و پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی کیفرخواست مجرمین را صادر کرد.

وی افزود: دادگاه کیفری ۲ ارومیه پس از گذراندن مراحل محاکمه رای اولیه را صادر و پس از اعتراض، پرونده در محاکم تجدیدنظر استان مورد بازبینی و رسیدگی مجدد قرار گرفت که النهایه ۲ نفر از مجرمین به اتهام اختلاس در اموال دولتی و نیز پولشویی، هر کدام به ۲۰ سال حبس و پرداخت ۲ برابر مال اختلاس شده جزای نقدی و بازگرداندن مبلغ اختلاس شده به صندوق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.

عتباتی در پایان تاکید کرد: مبارزه با فساد در دستگاه قضایی بدون کوچکترین اغماض در جریان است و دست متجاوزین به بیت المال را قطع خواهد کرد.