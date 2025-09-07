شهروند خبرنگار ما از البرز در پیامی، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در ورودی شهر جدید مهستان را خواستار شد.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، شهر جدید مهستان شهرستان ساوجبلاغ یکی از سکونتگاه های کشور برای اسکان جمعیت سرریز پایتخت و استان البرز به شمار می رود که طی ۱۶ سال گذشته روند ساخت وسازها و اسکان جمعیت در آن با فراز و نشیب فراوانی همراه بوده است.

متن شهروند خبرنگار ما:

با سلام. لطفا مسئولین به ورودی شهر جدید مهستان و کمبود‌های این شهر در استان البرز توجه بیشتری بکنند. پروژه‌های نیمه تمام و مخصوصا پروژه ریحانه چندین سال است فقط با اسکلت‌های فلزی خودنمایی میکند و هنوز تکمیل نشده است.