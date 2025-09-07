انصاری تأکید کرد: رصد روزانه قیمت‌ها، تأمین وفور کالا در سطح بازار و افزایش نظارت‌ها و برخورد با متخلفان در دستور کار کارگروه تنظیم بازار قرار دارد.

وی افزود: همچنین، به‌موازات برگزاری نمایشگاه‌های پاییزه، جشنواره فروش فوق‌العاده با مشارکت بیش از ۵۰۰ واحد صنفی در مرکز استان برگزار می‌شود که طی آن نیز اقلام مورد نیاز مردم با نرخ‌های مصوب عرضه خواهد شد.