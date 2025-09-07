آغاز به کار ۱۲ نمایشگاه پاییزه عرضه مستقیم کالا در البرز
دبیر کارگروه تنظیم بازار استان البرز از آغاز فعالیت ۱۲ نمایشگاه پاییزه عرضه مستقیم کالا در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، محمد انصاری اعلام کرد: این نمایشگاهها با هدف تأمین و عرضه کالاهای اساسی و اقلام مصرفی مورد نیاز خانوادهها بهویژه در آستانه بازگشایی مدارس برپا شدهاند و در مجموع بیش از ۷۰۰ غرفه کالاهای مورد نیاز شهروندان را با قیمتهای مصوب عرضه میکنند.
وی افزود: همچنین، بهموازات برگزاری نمایشگاههای پاییزه، جشنواره فروش فوقالعاده با مشارکت بیش از ۵۰۰ واحد صنفی در مرکز استان برگزار میشود که طی آن نیز اقلام مورد نیاز مردم با نرخهای مصوب عرضه خواهد شد.
انصاری تأکید کرد: رصد روزانه قیمتها، تأمین وفور کالا در سطح بازار و افزایش نظارتها و برخورد با متخلفان در دستور کار کارگروه تنظیم بازار قرار دارد.
محل برگزاری نمایشگاههای پاییزه در کرج بدین شرح است:
ورزشگاه انقلاب باغستان
کانون شهید سبحانی میدان سپاه
چهارصد دستگاه
محمدشهر
کمالشهر
سایت دائمی نمایشگاه بینالمللی استان نیز آماده برگزاری نمایشگاه پاییزه است.
۲ نمایشگاه در شهرستان ساوجبلاغ
۲ نمایشگاه در شهرستان نظرآباد
۱ نمایشگاه در شهرستان فردیس
۱ نمایشگاه در شهرستان اشتهارد