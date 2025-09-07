به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یاسوج در جلسه مطالبه گری در رابطه با معضلات اجتماعی با اشاره به سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) بر لزوم توجه به عفاف و حجاب تأکید کرد و گفت: مسئله بی‌حجابی به یک بحران تبدیل شده و دشمن بر روی آن سرمایه‌گذاری کرده است.

آیت الله حسینی افزود: جامعه‌ای که مرز‌های اخلاقی خود را از دست بدهد، نمی‌تواند در برابر دشمنان ایستادگی کند.

وی با بیان اینکه بی‌حجابی ترویج فرهنگ شیطانی است، اضافه کرد: همه مردم و مسئولان باید با روش‌های نرم و برادرانه در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نقش‌آفرینی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان ادامه داد: اساس نظام ما حاکمیت عفاف و حجاب است و اگر این ارزش کنار گذاشته شود، جامعه هویت خود را از دست خواهد داد.

زهرا لایقی مطلق فرمانده حوزه مقاومت بسیج کوثر شهرستان بویراحمد هم در این جلسه با اشاره به وضعیت نگران‌کننده حجاب در پارک‌ها، خیابان‌ها و کافه‌ها گفت: شرایط موجود در شأن جامعه اسلامی نیست و باید برای ساماندهی آن اقدام جدی صورت گیرد.

در این جلسه بر نظارت جدی‌تر بر محیط‌های عمومی، کافه‌ها و مراکز تفریحی، جداسازی فضا‌های درمانی ویژه بانوان از حضور مردان، و فرهنگ‌سازی در مدارس و رسانه‌ها تأکید شد.