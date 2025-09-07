پخش زنده
امروز: -
از عملیات تثبیت ساحل رودخانه در محل ایستگاه پمپاژ مرکز خرما و میوههای گرمسیری شهرستان اهواز بازدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان اهواز گفت: از پروژه تثبیت ساحل رودخانه در محل ایستگاه پمپاژ مرکز خرما و میوههای گرمسیری شهرستان اهواز، بازدید شد.
مطرودی افزود: مشاور پروژه شرکت مهندسین مشاور آب و خاک رباط و پیمانکار نیز شرکت قطره سازان ایمان گستر است.
وی ادامه داد: اجرای این پروژه با هدف تقویت زیرساختهای آبرسانی، افزایش پایداری ایستگاه پمپاژ و ارتقای بهرهوری کشاورزی منطقه انجام شده و گامی مؤثر در راستای توسعه پایدار بخش کشاورزی شهرستان اهواز به شمار میرود.