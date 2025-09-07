پخش زنده
طرح ملی پرورش ماهی «فیتوفاگ» در قفس، برای نخستین بار در دریاچه سد سیمره استان ایلام آغاز شده است؛ طرحی کم هزینه که تنها با استفاده از منابع آبی به ثمر مینشیند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیر شیلات استان ایلام از اجرای نخستین طرح پرورش ماهی قفسی فیتوفاگ در کشور و در دریاچه سد سیمره خبر داد.
رضا سلیمانی گفت: این طرح که با هدف بهرهوری حداکثری از منابع آبی و کاهش هزینههای تولید راهاندازی شده است؛ گامی نوین در مسیر توسعه پایدار شیلات ایران بهشمار میرود.
وی اظهار کرد: برای نخستینبار در کشور، تولید آزمایشی گونه ماهی فیتوفاگ در قفسهای شناور، نیمه نخست سال جاری و در سد سیمره استان ایلام آغاز شده است.
سلیمانی افزود: ماهی فیتوفاگ از خانواده کپورماهیان و گونهای گرمابی است که بر خلاف گونههایی همچون قزلآلا، نیاز به تغذیه دستی ندارد و از فیتوپلانکتونها و مواد مغذی موجود در آب تغذیه میکند؛ ویژگیای که آن را به گزینهای کمهزینه و اقتصادی برای پرورش، تبدیل کرده است.
مدیر شیلات ایلام با اشاره به ظرفیتهای مغفولمانده قفسهای پرورش در نیمه نخست سال، تشریح کرد: با توجه به بلااستفاده ماندن قفسها در فصول گرم سال، پرورش فیتوفاگ در این بازه زمانی نه تنها موجب استفاده بهینه از امکانات موجود میشود؛ بلکه میتواند در کاهش قیمت نهایی ماهی برای مصرف کننده، ایجاد اشتغال و ارتقای امنیت غذایی مؤثر باشد.
سلیمانی تأکید کرد: این طرح به صورت آزمایشی با پرورش پنج هزار قطعه ماهی در حال اجرا است.
وی بیان کرد: نمونهبرداریهای انجامشده تاکنون نشاندهنده رشد مطلوب ماهیها بوده و نتایج نهایی، پس از پایان دوره رشد در آبان ماه مشخص خواهد شد.
سلیمانی ادامه داد: در صورت موفقیت آمیز بودن این طرح، توسعه آن در گستره وسیعتر به صورت تولید انبوه در سال آینده با جدیت دنبال خواهد شد.
مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی ایلام با اشاره به ظرفیتهای نهفته استان در حوزه آبزیپروری، تصریح کرد: پرورش این گونه؛ به دلیل سازگاری بالا با محیط دریاچهها، نه تنها برای استان ایلام سودآور خواهد بود؛ بلکه میتواند به عنوان الگویی موفق در دیگر استانهای دارای سد و منابع آبی نیز توسعه پیدا کند.
هم اکنون بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در زیربخشهای شیلات استان ایلام به صورت مستقیم و غیرمستقیم فعالیت میکنند.
این استان با وجود ۱۵ رودخانه دائمی، سرابها، چشمهها، چاههای کشاورزی و شش سد فعال، ظرفیت بالایی برای توسعه صنعت شیلات دارد.
ماهیهای «قزلآلا» و «کپور» از گونههای رایج تولیدی در مزارع پرورش ماهی ایلام هستند و این در حالی است که سرانه مصرف آبزیان در کشور ۱۳ کیلوگرم و در ایلام تنها ۸.۵ کیلوگرم در سال برآورد میشود؛ عددی که با اجرای طرحهای نوآورانه، مانند پرورش ماهی فیتوفاگ میتواند، افزایش چشمگیری داشته باشد.