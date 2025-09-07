پخش زنده
بیش از ۱۳۰ میلیون قطعه انواع بچه ماهی استخوانی و غضروفی در رودخانههای منتهی به دریای خزر رهاسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل شیلات گیلان گفت: از ماه خرداد آغاز رهاسازی بچه ماهیان استخوانی تاکنون، بیش از ۱۳۰ میلیون قطعه بچه ماهی استخوانی و غضروفی در رودخانههای منتهی به دریای خزر رهاسازی شد.
کوروش خلیلی افزود: پیش بینی میشود تا ۳۱ شهریور پایان رهاسازی بچه ماهیان در رودخانههای استان، ۱۸۰ میلیون قطعه بچه ماهی در رودخانههای منتهی به دریای خزر در گیلان رهاسازی شود.