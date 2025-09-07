به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی افزود: این جشنواره به ابتکار سازمان بهزیستی و با میزبانی شهرستان خواف و مشارکت ۲۷ شهرستان خراسان رضوی برگزار می‌شود.

مهدی برجی برگزاری این رویداد هنری را فرصتی کم‌نظیر برای حضور فعال و خلاقانه افراد دارای معلولیت در عرصه موسیقی دانست تا بتوانند جایگاه خود را در سپهر فرهنگی استان و کشور تقویت کنند.

او افزود: جشنواره موسیقی نوایی، نماد تغییر رویکرد بهزیستی از حمایت صرف به سمت ایجاد فرصت و بستر‌های واقعی برای بروز استعداد‌های درخشان توانخواهان است.

برجی درباره انتخاب خواف برای برگزاری این جشنواره گفت: انتخاب این شهرستان با پیشینه فرهنگی غنی، اقدامی در راستای تمرکززدایی فرهنگی و ارسال پیام همدلی و انسجام به سراسر کشور است.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی همچنین درباره بخش‌های مختلف این رویداد، بیان داشت: برنامه‌های جشنواره شامل بخش‌های رقابتی موسیقی محلی و ملی، کارگاه‌های آموزشی تخصصی، نشست‌های فرهنگی و اجرای گروه‌های هنرمندان از سراسر استان خواهد بود.

وی ادامه داد: برگزاری این جشنواره با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و پشتیبانی برخی نهاد‌های محلی و شرکت صنعتی توسعه فراگیر سناباد (سیمیدکو) محقق شده و نمونه موفقی از پیوند فرهنگ و اجتماع برای ساختن جامعه‌ای فراگیر است.

این جشنواره در روز‌های هفدهم و هجدهم شهریورماه در محل سالن شهید مدرس اداره فرهنگ و اسلامی شهرستان خواف برگزار خواهد شد.