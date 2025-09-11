کشاورزان خنجی، هزار و ۶۵۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی خود را به کشت کنجد اختصاص دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خنج گفت: هزار و ۶۵۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی این شهرستان به کشت دانه روغنی کنجد اختصاص یافته است و پیش بینی می‌شود پاییز امسال بیش از ۲ هزار تن محصول برداشت و علاوه بر مصرف داخلی به استان‌های هرمزگان، یزد و اصفهان صادر شود.

علی علی پور با بیان اینکه میانگین تولید محصول در هر هکتار هزار و ۵۰۰ تن است افزود: زمین‌های این منطقه با استفاده از آبیاری نوین، دستگاه کامبینات و بدون خاک ورزی کشت می‌شود که هم در مصرف آب و هم بذر صرفه جویی می‌شود.

شهرستان خنج در جنوب فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.