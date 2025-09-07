رزمایش تامین و توزیع ۱۷هزار و پانصد بسته لوازم التحریر دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) مدارس سراسر مازندران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با هدف هم افزایی خیرین و نیکوکاران گروههای جهادی و مراکز نیکوکاری استان و با حضور معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی کشور، حجةالاسلام عالیشاه رئیس دفتر نماینده رهبر معظم انقلاب در دیار علویان، مسئولین استانی و شهرستانی دستگاههای مرتبط، توزیع نمادین ۸۰۰ بسته به منظور تامین لوازم التحریر دانش آموزان در مصلی ساری آغاز شد.
میثم معافی مدیر کل کمیته امداد مازندران گفت: ۱۹ هزار و ۷۰۰ دانش آموز مازندرانی تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی مازندران قرار دارند که توزیع بیش از ۷۵ درصد لوازم التحریر آغاز سال تحصیلی ۴۰۴_ ۴۰۵ مربوطه شهرستانهای استان، توسط ادارات شهرستانی تا قبل از مهر ماه انجام میپذیرد.
وی افزود: ارزش مجموع بستههای لوازم التحریر توزیعی ۲۲۷میلیارد رالل است که با همت والای گروههای جهادی بسیج، خیرین و نیکوکاران استان تامین شد.