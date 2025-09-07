به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست و هفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان دوم آبان به میزبانی چین در شهر «ووشی» برگزار می شود.

برای قضاوت در این دوره از مسابقات، با دعوت رسمی کمیته داوران فدراسیون جهانی تکواندو، مرجان تیموری و معصومه باقری دو داور برجسته ایرانی راهی چین خواهند شد.

معصومه باقری و مرجان تیموری که به ترتیب سابقه قضاوت در المپیک و پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ را در کارنامه دارند، در ادامه روند رو به رشد خود در اعتلای داوری بانوان، در رقابت‌های قهرمانی جهان قضاوت می‌کنند.

این حضور، نشان‌دهنده رشد و پیشرفت بانوان ایرانی در حوزه داوری ورزشی بین‌المللی است و گامی مهم در ارتقای جایگاه ایران در میادین جهانی به شمار می‌رود.