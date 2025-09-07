پخش زنده
امروز: -
مسابقات موتو جی پی اسپانیا، دیدار انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ ترکیه مقابل اسپانیا، مسابقات فرمول یک و دو دیدار از فوتبال انتخابی جام جهانی اروپا، امروز از شبکههای ورزش و سه پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسابقات موتورسواری قهرمانی اسپانیا ۲۰۲۵، از شبکه ورزش پخش میشود.
برنامه «مثبت ورزش»، ساعت ۱۵:۳۰ مسابقات موتوجی پی اسپانیا۲۰۲۵ را با گزارشگری مشترک سهند دلداده و همایون نصیری، پخش میکند.
پیست بینالمللی کاتالونیا بهعنوان یکی از نمادهای ورزشی اسپانیا، حاصل همکاری دولت خودمختار کاتالونیا، شورای شهر مونتملو و باشگاه سلطنتی اتومبیلرانی کاتالونیا است که ساخت آن از سال ۱۹۸۹ آغاز شد. این مجموعه مدرن در سپتامبر ۱۹۹۱ در نزدیکی بارسلونا افتتاح و همان ماه با میزبانی گرندپری فرمول یک اسپانیا به عرصه رقابتهای جهانی وارد شد.
شبکه سه، دیدار حساس و جذاب انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا را بین تیمهای ترکیه و اسپانیا به صورت زنده پخش میکند.
این مسابقه ساعت ۲۲:۱۵ آغاز میشود و گزارشگر آن حسین رضایی خواهد بود.
شبکه ورزش دور اصلی مسابقات فرمول یک ایتالیا را به صورت مستقیم پخش میکند.
برنامه «مثبت ورزش»، در ادامه پخش مسابقات فرمول یک فصل ۲۰۲۵، از ساعت ۱۶:۳۰، مسابقات فرمول یک ایتالیا را با گزارشگری مشترک همایون نصیری و نوید مروتی، پخش میکند.
گرندپری ایتالیا یکی از قدیمیترین و معتبرترین گرندپریهای جهان و پنجمین گرندپری ملی در تاریخ محسوب میشود که از سال ۱۹۲۱ آغاز شده است.
فوتبال مرحله مقدماتی جام جهانی اروپا ۲۰۲۶، از ساعت ۱۹:۳۰ بین دو تیم هلند و ایرلند شمالی و ساعت ۲۲:۱۵ بین تیمهای آلمان و ایرلند شمالی به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش میشود.
برنامه «لذت فوتبال»، دیدار بین دو تیم هلند و لیتوانی را با گزارشگری جواد خیابانی پخش میکند. همچنین بازی دو تیم آلمان و ایرلند شمالی با گزارشگری محمد سیانکی و به صورت زنده از شبکه ورزش پخش میشود.