دور اول کلاس مربی گری فوتبال آسیا امروز به میزبانی سنندج به پایان می رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این دوره ۲۴ مربی از استان‌های کردستان، کرمانشاه، فارس، خوزستان و تهران حضور دارند.

شریفی دبیر اجرایی این کلاس‌ها گفت: بخش عملی کلاس‌ها در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی استقلال و بخش تئوری نیز در سالن جلسات آکادمی فوتبال ذوالفقارنسب سنندج برگزار شد.

علی ترابیان از مربیان این کلاس‌ها نیز از پذیرش ۲۴ نفر برای حضور دراین کلاس‌ها خبر داد .

دور دوم این کلاس‌ها نیزاز ۲۲ تا ۲۷ شهریور ماه به میزبانی سنندج برگزار خواهد شد.