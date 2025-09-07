پخش زنده
علاقهمندان به پدیدههای نجومی در ایران و بخشهای وسیعی از جهان، امشب شاهد یک ماه گرفتگی کلی تماشایی خواهند بود که از غروب آغاز و تا پاسی از شب ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد که امشب از ساعت ۱۹ و ۵۷ دقیقه ماه گرفتگی شروع میشود، ساعت ۲۱ و یک دقیقه سایه زمین تمام قرص ماه را میپوشاند و ماه گرفتگی کلی آغاز میشود.
ساعت ۲۲ و ۲۳ دقیقه هم ماه شروع به خروج از سایه باز شدن میکند و پایان ماه گرفتگی در ساعت ۲۳ و ۲۷ دقیقه اتفاق میافتد.
این گرفتگی کلی در تمام ایران قابل رؤیت خواهد بود. همچنین در آسیا اروپا استرالیا، آفریقا، بخش کوچکی از غرب آمریکای شمالی قسمتی از شرق آمریکای جنوبی اقیانوس آرام اقیانوس اطلس اقیانوس هند قطب شمال و قطب جنوب قابل مشاهده است.