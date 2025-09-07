فرمانده انتظامی استان از دستگیری فردی که از ۲۱ نفر در قبال اخذ امتیاز وام‌های بانکی به ارزش ۸۰ میلیارد ریال در شهرستان میاندوآب کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سردار "رحیم جهانبخش" در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: با توجه به شکایت افرادی در سطح شهرستان میاندوآب مبنی بر اینکه فردی با راه اندازی دفتر مشاوره تسهیلات بانکی بدون مجوز، اقدام به کلاهبرداری کرده است، رسیدگی و دستگیری متهم در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش‌های شبانه روزی ماموران و پس از هماهنگی قضائی و انجام اقدامات فنی، محل اختفاء متهم شناسایی که در نهایت در یک عملیات ضربتی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی ادامه داد: متهم در بازجویی‌های فنی پلیس به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری از ۲۱ نفر شهروندان که به صورت غیرمجاز با جلب اعتماد آنان اقدام به خرید و فروش امتیاز وام‌های یکی از بانک‌ها نموده و با سوء استفاده از مدارک تحویلی مراجعین؛ بدون اطلاع آنان اقدام به انتقال وجوه به حساب سایر اشخاص نموده که در این خصوص ۸۰ میلیارد ریال کلاهبردای کرده بود که پس از دستگیری و تکمیل پرونده، تحویل مراجع قضائی شد.

سردار جهانبخش در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان به این نکته توجه داشته باشند که به‌سادگی فریب وعده‌های پوچ و تبلیغات اغواکننده کلاهبرداران، سایت‌های جعلی و پیام‌ها و آگهی‌های منتشرشده در کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی را نخورده و هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و افرادی که بدین مضموم متضرر شده‌اند به پلیس آگاهی شهرستان میاندوآب مراجعه نمایند.