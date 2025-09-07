مجری طرح احداث نیروگاه‌های خودتأمین توانیر گفت: تاکنون برای احداث ۱۹ هزار و ۳۵۷ مگاوات ظرفیت نیروگاهی توسط صنایع انرژی‌بر موافقت اصولی صادر شده است، اما سهم تحقق‌یافته این تعهدات بسیار محدود بوده و بخش عمده‌ای از پروژه‌ها یا اجرا نشده و یا در مراحل ابتدایی باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی مقیم‌زاده مجری طرح احداث نیروگاه‌های صنایع خودتامین توانیر، با انتقاد از تعلل صنایع بزرگ در اجرای تعهدات قانونی خود گفت: تاکنون برای احداث ۱۹ هزار و ۳۵۷ مگاوات ظرفیت نیروگاهی توسط صنایع انرژی‌بر موافقت اصولی صادر شده است، اما سهم تحقق‌یافته این تعهدات بسیار محدود بوده و بخش عمده‌ای از پروژه‌ها یا اجرا نشده و یا در مراحل ابتدایی باقی مانده است.

وی افزود: بر اساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع فولاد، مس، پتروشیمی، آلومینیوم، پالایشگاه‌ها و سایر صنایع انرژی‌بر موظف‌اند زیرساخت‌های انرژی خود را تامین کنند. با این حال، عمل نکردن این صنایع به وظایف قانونی، باعث شده بخش قابل توجهی از بار ناترازی و محدودیت انرژی همچنان بر دوش شبکه برق کشور باقی بماند.

مقیم‌زاده با اشاره به وضعیت فعلی گفت: از ظرفیت اعلام شده، تنها ۲۶۱۰ مگاوات نیروگاه به بهره‌برداری کامل رسیده و حدود ۸۰۸۰ مگاوات در دست اجرا یا اجرایی شده است. در حالی که بخش اعظم ظرفیت مصوب همچنان بلاتکلیف مانده و سرعت عمل صنایع به هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز روزافزون شبکه نیست.

وی تاکید کرد: در شرایطی که به دلیل ناترازی‌های انرژی مدت زمان محدودیت برای صنایع افزایش یافته، عدم پایبندی صنایع انرژی‌بر به تعهدات احداث نیروگاه نه تنها خود این صنایع بلکه کل شبکه برق کشور را دچار مشکل کرده است.

به گفته مجری طرح نیروگاه‌های خودتامین توانیر، علاوه بر کم‌کاری صنایع، موانعی همچون محدودیت در تخصیص سوخت نیروگاه‌های حرارتی، زمان‌بر بودن اخذ مجوز‌های زیست‌محیطی، تامین مالی و اجرای ناقص آیین‌نامه‌های قانونی نیز بر شدت این مشکل افزوده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر صنایع بزرگ کشور در مسیر احداث نیروگاه‌های خودتأمین با جدیت و سرعت بیشتری عمل نکنند، تاب‌آوری شبکه و مدیریت ناترازی انرژی در سال‌های آینده با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد.