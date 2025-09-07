مهر و موم درمانگاهی در یزد که در را به روی بیمار بست
درمانگاه ذکریا در شهر یزد که حین تزریق سرم به بیمار تعطیل کرده بود، مهر و موم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در اطلاعیهای اعلام کرد: در پی انتشار ویدئویی در فضای مجازی، مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، پیرامون تعطیلی درمانگاه بخش خصوصی زکریا، حین تزریق سرم یک بیمار، به اطلاع همشهریان محترم میرساند.
صبح امروز به دستور معاون درمان دانشگاه، تیم کارشناسان نظارت بر درمان از درمانگاه مذکور بازدید کردند و با توجه به مشاهده تخلفات متعدد درمانگاه از ساعت ۱۰ صبح امروز ۱۶ شهریورماه مهر و موم و فعالیت آن تا اطلاع ثانوی متوقف شد.
این در حالی است که درمانگاه یادشده بهعنوان مرکز شبانهروزی، موظف به ارائه خدمات در تمام ساعات شبانهروز بوده، اما بررسیها نشان داد تنها تا ساعت ۰۰:۳۰ بامداد فعالیت داشته و پس از آن اقدام به تعطیلی میکرده است.
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد تأکید میکند سلامت مردم خط قرمز این دانشگاه است و در برابر هرگونه کوتاهی یا تهدید در این زمینه، بدون اغماض برخورد میکند.
از شهروندان عزیز تقاضا میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزههای بهداشت، درمان، غذا و دارو، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت ارسال و یا با مراجعه به اداره نظارت بر درمان دانشگاه (میدان شهید باهنر، ساختمان مرکزی دانشگاه) تخلفات مربوط به حوزه درمان را گزارش کنند.