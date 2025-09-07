۵ مدرسه در مناطق صعب العبور و کوهستانی دیناران شهرستان اردل در تکمیل و بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان اردل گفت: در حال حاضر ۷هزار و ۹۱۱ دانش آموز در سطح شهرستان اردل مشغول به تحصیل هستند که ۶۲۵ معلم کار آموزش و تدریس این دانش آموزان را بر عهده گرفتند

ظفریان گفت: از کل مدارس شهرستان اردل نزدیک به ۶۰ درصد آنها نوسازی و بازسازی شدند و از ۸ مدرسه‌ای که در طرح نهضت توسعه عدالت فضای آموزشی شهرستان اردل قرار گرفته ۵ مدرسه آن کامل شده و ۳ مدرسه دیگر در حال تکمیل شدن است.

وی گفت: همچنین پنج چمن مصنوعی در سطح مدارس شهرستان اردل وجود دارد که سه چمن مصنوعی به صورت کامل تکمیل و تحویل داده شد و دو چمن دیگر نیز در حال انجام است.

پژمان ظفریان افزود:همچنین در مناطق صعب العبور و کوهستانی دهستان دیناران ۷ مدرسه داریم که ۵ مدرسه آن تکمیل و به بهره‌برداری رسید، یک مدرسه در حال ساخت و یک مدرسه سنگی نیز در روستای دم آب منطقه دهلی دیناران وجود دارد که عملیات واگذاری آن انجام شده و منتظر بودجه برای واگذاری به پیمانکار هستیم.

ظفریان افزود: نزدیک به ۷۰ دانش آموز در مناطق صعب العبور دهستان دیناران اردل مشغول به تحصیل هستند.