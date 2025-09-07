پخش زنده
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی گفت: گردشگری باید بهصورت تخصصی، مکتوب و هدفمند تنظیم و روایتگری شود تا بیانگر هویت واقعی کشور باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی در دیدار قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: گردشگری داخلی و خارجی یک موضوع ساده نیست و از ابعاد مختلف ایمانی، فرهنگی و اجتماعی حرفهای بسیاری برای گفتن دارد.
آیتالله عبادی افزود: آثار تاریخی، ارزشها و میراث فرهنگی باید بهصورت تخصصی، مکتوب و هدفمند تنظیم و روایتگری شود تا بیانگر هویت واقعی کشور باشد.
وی گفت: علیرغم تبلیغات منفی دشمنان، گردشگران خارجی هنگام سفر به ایران با واقعیتها آشنا میشوند و تصویری متفاوت از جامعه اسلامی دریافت میکنند و استفاده از راهنمایان گردشگری متخصص در این زمینه بسیار مؤثر است.
قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در این دیدار گفت: یکی از برنامههای میراث فرهنگی در استان، ثبت جهانی ثبت جهانی آسبادهای خراسان جنوبی است.
دارابی افزود: تاکنون آیینهایی مانند روضهخوانی خانگی، ضیافت افطار در ماه رمضان و شب یلدا در فهرست جهانی ثبت شده و تلاش برای ثبت آثار تاریخی خراسان جنوبی در جریان است.