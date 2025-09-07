مدیرکل زندان‌های استان همدان از آزادی ۱۰۴ زندانی استان به مناسبت ولادت پیامبر اکرم(ص) و هفته وحدت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بروجنی گفت: مشکلات و مسائل زندانیان امروز با حضور ۸۴ قاضی و دادستان و رئیس کل دادگستری استان بررسی شد و از بین بیش از ۲۰۰ تقاضای زندانی زمینه ازادی ۱۰۴ نفر از آنها به مناسبت ولادت حضرت رسول(ص) فراهم شد.

او افزود: در زمینه عفو‌های رهبری بیشترین بررسی و مشمول شدن زندانیان مربوط به استان همدان بوده است و تاکنون هزار و ۵۰۷ نفر شامل آزادی یا تخفیف مجازات از طریق عفو رهبری شده‌اند.

مدیرکل زندان‌های استان همدان با بیان اینکه با اجرای برنامه‌های فرهنگی و مهارت آموزی در زندان‌ها به دنبال اصلاح زندانیان هستیم، تأکید کرد: با هماهنگی دادگستری و دادستان پیگیری پرونده‌ها و درخواست‌های خانواده زندانیان در کمتر از یک ماه بررسی و صدور رای دادگاه دارند.

بروجنی تصریح کرد: امروز در کمیسیون عفو و بررسی مجازات در زندان همدان پرونده ۵۲ نفر از به شکل مجزا و با هدف بسترسازی برای کاهش زمان حبس و بهره مندی از عفو‌ها بررسی شد.