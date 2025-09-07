به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون آموزشی حوزه علمیه قم، با اشاره به پذیرش چهار هزار و ۸۰۰ طلبه در رشته‌های تخصصی گفت: امسال در کنار دروس سنتی حوزه، بیش از ۲۰ رشته تخصصی ارائه می‌شود که در راستای پاسخگویی به نیاز‌های روز و تحقق تحول آموزشی حوزه طراحی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مقیمی حاجی، افزود: طلاب تازه‌وارد پس از طی مراحل گزینش در مهرماه وارد مدارس می‌شوند و بر اساس آمارها، نسبت به سال گذشته شاهد رشد پذیرش خواهیم بود.

معاون آموزشی حوزه علمیه قم تأکید کرد: برای ایفای نقش حوزه در حکمرانی اسلامی و تمدن‌سازی، لازم است علاوه بر تقویت دروس سنتی، در علوم انسانی اسلامی نیز ورود جدی‌تری صورت گیرد.

در این مراسم آیت الله سبحانی و آیت الله اعرافی سخنرانی کردند.