آیین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۵ حوزههای علمیه امروز در مدرسه فیضیه قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون آموزشی حوزه علمیه قم، با اشاره به پذیرش چهار هزار و ۸۰۰ طلبه در رشتههای تخصصی گفت: امسال در کنار دروس سنتی حوزه، بیش از ۲۰ رشته تخصصی ارائه میشود که در راستای پاسخگویی به نیازهای روز و تحقق تحول آموزشی حوزه طراحی شده است.
حجتالاسلام والمسلمین مقیمی حاجی، افزود: طلاب تازهوارد پس از طی مراحل گزینش در مهرماه وارد مدارس میشوند و بر اساس آمارها، نسبت به سال گذشته شاهد رشد پذیرش خواهیم بود.
معاون آموزشی حوزه علمیه قم تأکید کرد: برای ایفای نقش حوزه در حکمرانی اسلامی و تمدنسازی، لازم است علاوه بر تقویت دروس سنتی، در علوم انسانی اسلامی نیز ورود جدیتری صورت گیرد.
در این مراسم آیت الله سبحانی و آیت الله اعرافی سخنرانی کردند.