مستند «قصه‌های انقلاب»، روایت تصویری از قیام خونین ۱۷ شهریور و پویش ملی قرار فتح در مساجد کل کشور، از برنامه‌های شبکه قرآن است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با فرارسیدن سالروز یکی از پرافتخارترین صفحات تاریخ انقلاب اسلامی، شبکه قرآن و معارف مستند «قصه‌های انقلاب»، را پخش می کند.

این مستند که به مناسبت واقعه خونین ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ تولید شده است، امشب ساعت ۲۲:۳۰، پخش و روز بعد ساعت ۸:۰۵ صبح، بازپخش می شود.

«قصه‌های انقلاب»، به فیلم‌ها و تصاویر کمتر دیده‌شده‌ای از وقایع روز ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ که در حافظه تاریخی ملت ایران با نام «جمعه خونین» ثبت شده است، می پردازد.

قیام هفدهم شهریور، تنها یک رخداد نبود، بلکه نقطه عطفی در حرکت مردمی علیه ظلم و طغیان سلطنت پهلوی بود. مردمانی که پس از سال‌ها تحمل استبداد، با دست‌های خالی و دل‌هایی سرشار از ایمان، به خیابان‌ها آمدند و در برابر گلوله‌های آتشین، حماسه‌ای عاشورایی رقم زدند.

شبکه قرآن و معارف سیما، به مناسبت هفته وحدت پویش ملی قرار فتح را برگزار می‌کند.

پویش قرار فتح به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص)، و به نیت پیروزی نهایی حق بر باطل و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر (عج) در هفته وحدت برگزار می‌شود.

این پویش با هم افزایی معنوی و انسجام ملی در تلاوت دسته جمعی سوره مبارکه فتح، در سه محور حفظ، قرائت، تفسیر و تدبر در آیات سوره مبارکه در قالب محافل قرآنی در مساجد کل کشور برگزار می‌شود.

برای شرکت در این پویش مسئول یا امام جماعت هر مسجد می‌تواند از طریق تارنمای شبکه قرآن و معارف سیما به نشانی https://www.qurantv.ir/qararefath نسبت به ثبت نام در پویش اقدام کند.