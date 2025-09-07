«کتاب باغ خونی» اثر نوید ظریف‌کریمی، رمانی متفاوت که عشق، درد و نبرد با واقعیت را در هم آمیخته و خواننده را به دنیایی پر رمز و راز می‌برد، نامزد بخش داستان بلند و رمان بزرگسال چهارمین جایزه ادبی شهید اندرزگو شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «کتاب باغ خونی» که کاری از نشر ستاره هاست، داستان بیگم را روایت می‌کند؛ دختری که در پی قیام گوهرشاد، پدر و شوهر خواهرش را از دست می‌دهد و در دل حوادث پرآشوب مشهد، او با چالش‌های بزرگی روبه‌رو می‌شود و ناگزیر در مسیری پر فراز و نشیب گام می‌گذارد.

نویسنده این اثر با روایتی چندلایه و نگاهی اندیشمندانه، مفاهیمی همچون عشق، مبارزه و واقعیت‌های تلخ تاریخی را به تصویر کشیده است.

این رمان که اولین بار به مناسبت سالگرد قیام مردمی گوهرشاد رونمایی شد، به بررسی تأثیرات اجتماعی و فردی این واقعه تاریخی می‌پردازد.

هر صفحه از این رمان همچون نجوای روحی سرگردان، خواننده را میان واقعیت و خیال، امید و اندوه، و مبارزه و تسلیم سرگردان می‌کند.

سبک شاعرانه و در عین حال واقع‌گرایانه‌ی نویسنده، فضایی خاص و تأثیرگذار خلق کرده که مخاطب را به تأملی عمیق درباره‌ی معنای زندگی دعوت می‌کند.

این کتاب برای علاقه‌مندان به رمان‌های تاریخی و اجتماعی و کسانی که به مطالعه وقایع تاریخی ایران علاقه دارند، مناسب است. همچنین، دوستداران داستان‌هایی با محتوای فلسفی و شاعرانه نیز از خواندن آن لذت خواهند برد.

چهارمین آیین اعطای «جایزه ادبی شهید سیدعلی اندرزگو» دوشنبه ۱۷ شهریور ماه در سالن سوره، حوزه هنری انقلاب اسلامی با معرفی آثار برتر به کار خود پایان می‌دهد.

این مراسم به منظور معرفی و قدرانی از برترین آثار ادبی در سه بخش «داستان بلند و رمان بزرگسال»، «داستان کودک و رمان نوجوان»، «روایت مستند و تاریخ شفاهی» برگزار می‌شود.

رویکرد این جایزه بیان و روشنگری حقایق درباره دوره حکومت پهلوی‌هاست و اینک قرار است پس از گذشت سه دوره از این جایزه، چهارمین دوره آن با شعار "این مبارزه ادامه دارد" برگزار می‌شود.