استاندار خراسان جنوبی در همایش وحدت و مقاومت: وحدت رمز موفقیت ماست و خراسان جنوبی نماد وحدت و انسجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، استاندار خراسان جنوبی در همایش ملی وحدت و مقاومت در شهرستان درمیان گفت: جامعهای پیشرفت میکند که وحدت داشته باشد و اگر جوامع اسلامی وحدت داشتند این جنایتها را در سرزمینهای اسلامی شاهد نبودیم.
هاشمی افزود: ما جنگ طلب نیستیم، اما مدیریت جنگ را میدانیم و میتوانیم به موقع پاسخ دهیم.
وی گفت: وحدت، امنیت میآورد و زمانی که وحدت و امنیت در جامعه باشد رونق اقتصادی و زمینه اجرای طرحهای بزرگ هم ایجاد میشود.
استاندار همچنین افزود: ما در جهت خدمت به مناطق مرزی تکلیف داریم و به جدیت موضوع آب، اشتغال، کولبری و راههای روستایی مرزی را پیگیری میکنیم و این اتفاقات در سایه وحدت در حال انجام است.
فرمانده تیپ مردم پایه سپاه انصارالرضا (ع) خراسانجنوبی در همایش محوری هفته وحدت گفت: همه مسلمانان باید حول محور مقابله با دشمن وحدت خود را افزایش دهند.
سردار تناکی با تاکید بر اینکه نباید فریب نرم افزاری دشمن را بخوریم افزود: دشمن از اندک اختلافات درونی جوامع اسلامی سوء استفاده میکند و در صدد ضربه زدن به اسلام است.
فراشی فرماندار درمیان هم گفت: تنوع مذهبی در شهرستان درمیان یک نقطه قوت و یک ظرفیت است.
وی افزود: وحدت و انسجام مردم درمیان به یک عینیت تبدیل شده است و فقط در کلام نیست و مردم این شهرستان آن را در عمل ثابت کردند.
فرماندار درمیان گفت: این انسجام هوشمندانه ریشه در تاریخی کهن دارد.
امام جمعه اسدیه هم در این همایش گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید برای حفظ اتحاد و جلوگیری از جنگ و خونریزی در جهان اسلام، هوشیار باشیم.
حجت الاسلام راستگو با بیان اینکه دشمنان از طریق جنگ نرم به دنبال اختلاف میان مردم و مسئولان هستند هشدار داد کسانی که با نشر اختلاف و تفرقه زمینه تسلط دشمن را فراهم میکنند مزدور آمریکا و اسرائیل محسوب میشوند.
وی با اشاره به دستاوردهای اقتصادی و صنعتی کشور گفت: احیای مجدد کارخانه قند میتواند برکات فراوانی برای شهرستان و مردم به همراه داشته باشد.
مولوی عبدالهی از علمای اهل سنت درمیان هم گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه امت اسلامی ایران همه با وحدت پای کار آمدند و انسجام خود را نشان دادند.
وی افزود: خدمت رسانی به مردم باعث وحدت میشود و دشمن را ناامید میکند و باید در جامعه وحدت عملی تقویت شود و هوشیار باشیم و بدانیم دشمن خیرخواه ما نیست.
در این همایش از خانوادههای شهدا و چهرههای شاخص شهرستان درمیان نیز تجلیل شد.