به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، نیرو‌های این شرکت در منطقه ۳ با همکاری عوامل انتظامی، ۱۵ دستگاه ماینر غیر مجاز که از برق انشعاب مسکونی به طور مستقیم و غیرمجاز استفاده می‌کرد را شناسایی و جمع‌آوری کردند.

از این تعداد، ۱۲ دستگاه در حال فعالیت استخراج رمز ارز و ۳ دستگاه دیگر خاموش بودند.

استفاده غیرمجاز از تجهیزات استخراج رمز‌ارز، علاوه بر تحمیل بار اضافی به شبکه و بروز اختلال در تأمین برق مشترکان، خسارت‌های سنگینی به زیرساخت‌های صنعت برق وارد می‌کند.

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان اعلام کرد: برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از شبکه برق به ویژه در حوزه استخراج رمز‌ارز‌ها با جدیت ادامه خواهد داشت و متخلفان طبق قوانین و مقررات مربوطه تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

مردم می‌توانند با مشاهده هرگونه استفاده غیرمجاز از برق یا فعالیت مشکوک در زمینه استخراج رمز‌ارز، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش دهند.