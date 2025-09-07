مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی گفت: ۲ ونیم کیلومتر از این جاده از سمت اسفراین به بهره برداری رسیده و ۴ کیلومتر نیز در پاییز امسال زیر بار ترافیکی میرود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سید علی میرکریمی در بازدید از جاده اسفراین بجنورد که در حال آسفالت است، گفت: ۲/۵ کیلومتر از این محور از سمت اسفراین به بهره برداری رسیده و ۴ کیلومتر نیز در پاییز امسال زیر بار ترافیکی می‌رود.

وی گفت: این پروژه بدلیل نداشتن اعتبار چندین سال بود که راکد بود و با سفر ریاست محترم جمهوری اعتبارات خوبی به این پروژه اختصاص یافته و پروژه فعال است از سمت بجنورد به اسفراین حد فاصل بش قارداش تا روستای مهنان پیمانکاری که برنده مناقصه شد در مرحله تجهیز کارگاه است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی افزود: برنامه کلی برای این محور با توجه به اعتبارات ۳۰۰ میلیارد تومان سال ۱۴۰۴ مسولین بویژه نمایندگان کمک کنند تا این پروژه از دو طرف ادامه پیدا کند و در یک بازده زمانی معین به سرانجام برسد و تاکنون قریب به ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.