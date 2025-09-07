در رده بندی پایانی این رقابت‌ها و در مجموع ۳ بخش، تیم قم با کسب ۴۲۰ امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد، تیم اصفهان دوم شد و اراک در جایگاه سومی ایستاد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، برای تیم قم در این مسابقات عرفان جعفری صاحب دو عنوان قهرمانی و یک نایب قهرمانی در بخش انفرادی شد و پدیده رقابت‌ها لقب گرفت. آرمان طالبی، امیرحسین قره‌داغی و مهدی اکبری ۳ نشان طلای دیگر کسب کردند.

آرمان یزدانی و عرفان جعفری به نشان نقره رسیدند و محمد اکبری هم صاحب عنوان سومی شد.

دهمین دوره رقابت‌های کاپ آزاد پارکور ایران با حضور ۱۵۰ ورزشکار از سراسر کشور به میزبانی قم برگزار شد.