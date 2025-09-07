پخش زنده
طرح انتقال آب به ۸۰ هکتار از زمینهای کشاورزی روستای سنگ بیل بخش مرکزی اردل اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل گفت:اجرای طرح انتقال آب اراضی کشاورزی روستای سنگ بیل که تاکنون به صورت دیم کشت میشد، پس از گذشت ۸ ماه تلاش بیوقفه و با ۳۵۰ میلیارد ریال توسط سرمایهگذار بخش خصوصی و همکاری جهاد کشاورزی و بنیاد علوی تکمیل و به بهرهبرداری رسید.
طهماسبی افزود: کاهش هدر رفت آب کشاورزی، تسهیل در انتقال آب به طول ۲۲ کیلومتر، بارانی کردن ۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی و حذف لایروبی از مزایای این طرح است.
با بهرهبرداری از این طرح تولید محصولات آبی نسبت به دیم تا ۷ برابر افزایش خواهد یافت.
با اجرای این طرح علاوه بر بهرهمندی ۲۵ خانوار این روستا، زمینه اشتغال بیش از ۸۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم شد.