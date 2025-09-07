پخش زنده
مأموران محیط زیست اشنویه در جریان گشتزنی با دو تیم متخلف برخورد کرده و ۲۰ قطعه سهره طلایی را از آنان کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشنویه از شناسایی و دستگیری دو تیم متخلف زندهگیری پرندگان در این شهرستان خبر داد.
کریم خضری گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست اشنویه در جریان گشت و کنترلهای خود، ۲۰ قطعه سهره طلایی را از متخلفان کشف و ضبط کردند و چهار نفر را نیز دستگیر نمودند.
وی با تأکید بر اهمیت نقش پرندگان در حفظ تعادل اکوسیستم، افزود: صید و زندهگیری هرگونه پرنده بدون مجوز قانونی ممنوع است و با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد.