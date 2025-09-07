به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرماندهی انتظامی قائم شهر گفت: در پی افزایش وقوع سرقت داخل خودرو، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی کلانتری۱۱ این شهرستان قرارگرفت.

سرهنگ سید جلیل نبوی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی، مأموران اداره تجسس این کلانتری موفق به شناسایی ۲ سارق حرفه‌ای در این ارتباط شدند.

وی گفت: با هماهنگی مقام قضایی و استفاده از ظرفیت منابع و مخبرین، متهمان ضمن شناسایی در مخفیگاه خود دستگیر شدند ودر بازجویی به چند فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کرده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان قائم شهر با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک وسرقت، موضوع رادر تماس با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.