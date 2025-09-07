مدیرکل اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور از اهدای حدود ۳۰ هزار نسخه منبع اطلاعاتی به استان های زیر پوشش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عاطفه زارعی گفت: در یک سال گذشته حدود ۳۰ هزار منبع اطلاعاتی به استان‌های زیرپوشش اهدا شده است.

او افزود: نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از ۸۰ درصد افزایش در اهدای منابع اطلاعاتی داشته‌ایم.

مدیرکل اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور تأکید کرد: این منابع شامل کتاب، مجله و پوستر بوده که به استان‌های همدان، ایلام، کردستان و کرمانشاه ارسال شده است.